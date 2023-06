Empresário sequestrado escapa de veículo em chamas, pula em córrego e é salvo

Segundo a Polícia Militar, os sequestradores amarraram o homem e o mantiveram dentro do carro. A PM acredita que os bandidos atearam fogo ao carro na Alameda Roraima, 20, em Osasco, e o empresário conseguiu sair do carro com 70% do corpo queimado, e pulou em um córrego próximo. Como estava amarrado, começou a se afogar.