Empresário é morto em troca de tiro com criminosos em lanchonete de Rio Branco

O empresário Lucas Lopes Palú, de 30 anos, foi assassinado com pelo menos três tiros na noite madrugada dessa quarta-feira (7). Os disparos foram efetuados por três homens desconhecidos que o encontraram em uma lanchonete localizada na rua Rio de Janeiro, bairro Ivete Vargas.

Segundo informações de testemunhas, os criminosos tinham como alvo principal a namorada de Lucas, mas quando os homens pararam e chamaram a mulher, foi Lucas que se dirigiu até um carro branco, tipo caminhonete, que parou a cerca de dez metros de distância do lanche. Quando os suspeitos desceram do carro, iniciaram uma discussão com troca de tiros, já que a vítima também estaria armada.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima, antes de correr e cair morta com três tiros, sendo um no ombro, peito e cabeça, teria acertado dois criminosos que também saíram correndo feridos.

A polícia saiu em busca de tentar identificar os bandidos feridos ou se deram entrada em alguma unidade de saúde.

Lucas Palú, gravemente ferido, ainda conseguiu retornar até a lanchonete onde estava a namorada.

Populares acionaram a Polícia Militar e o SAMU. Uma equipe de suporte avançado ainda tentou socorrer a vítima, que morreu no local. Ao lado do corpo, a polícia recolheu a pistola usada pela vítima contra os criminosos.