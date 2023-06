Em noite fria, homem é golpeado com terçado diversas vezes no Bairro Vila Betel em Rio Branco

Um homem identificado por David da Silva Neodegário, de 40 anos, foi brutalmente espancado na noite desta quarta-feira, 14, na Estrada do Calafate, no Bairro Vila Betel, em Rio Branco. Segundo informações, David estava em via pública, quando um homem desconhecido abordou e desferiu vários golpes de terçado e se evadiu do local.

Uma viatura Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima que estava sentado na beira da rua todo ensanguentado e a encaminhou até o Pronto Socorro de Rio Branco.

David foi entre ao Setor do trauma para maiores avaliações, onde deu entrada com perfuração no quadril, ombro direito, supercílio, mão, perna esquerda. Ele estava estável e consciente.