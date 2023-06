Polícia recupera três veículos roubados na área do 2º Distrito

Entre a noite deste domingo, 18, e início desta segunda-feira, 19, as guarnições da Polícia Militar do Acre que atuam no 2° Batalhão, unidade responsável pelos bairros do segundo distrito da capital, recuperaram dois carros e uma motocicleta que haviam sido roubados em Rio Branco.

O primeiro veículo recuperado foi um Fiat uno Mille, no bairro Taquari. O segundo foi uma motocicleta Yamaha Crosser no bairro Belo Jardim, e o terceiro, um outro carro Fiat pálio, foi recuperado na Gameleira.

Na ocorrência do Fiat pálio, o relato é que uma família tinha sido feita refém no polo Benfica, e os bandidos haviam levado o veículo, dentre outros objetos. A guarnição fez o trajeto entre o Benfica e a Gameleira, seguindo dicas e informações, até localizarem o carro, que havia sido abandonado pelos criminosos.

Todos os veículos foram levados para o depósito do Detran para providências cabíveis.