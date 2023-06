Grêmio vence São Paulo de virada por 2 a 1 na Arena

São Paulo e Grêmio se enfrentaram neste domingo (4) na Arena do Grêmio e o time da casa venceu, de virada, por 2 a 1 em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Jonathan Calleri abriu o placar para o Tricolor Paulista, de cabeça, aos 15 minutos do primeiro tempo. Com o gol, o argentino se tornou o estrangeiro que mais balançou as redes pelo São Paulo no Brasileirão, com 30 gols.

Aos 17, Kannemann quase fez o gol do empate, mas o goleiro Rafael defendeu.

A resposta do Grêmio veio também na primeira etapa da partida, após pênalti cometido por Alan Franco. Aos 28, Cristaldo entrou dentro da área mas a bola bateu no braço de zagueiro são-paulino, e Wilton Pereira Sampaio marcou a penalidade.

Na cobrança, o próprio meia uruguaio bateu e converteu para o Tricolor. 1 a 1. Cristaldo bateu no canto do goleiro Rafael e deixou tudo igual.

Após o empate, a “Lei do Ex” veio e Reinaldo marcou o gol da virada aos 39 do primeiro tempo para o time comandado por Renato Gaúcho.

O resultado leva o Grêmio para o G4, atualmente a equipe ocupa o terceiro lugar, com 17 pontos. Já o São Paulo caiu para sétimo, com 15.

Segundo tempo

Aos quatro minutos, Fábio precisou deixar o gramado após sentir o tornozelo direito. Em seu lugar entrou João Pedro. Aos 10 minutos, Rodriguinho finalizou na trave e Gabriel Grando afastou a bola em cima da linha.

Tentativas gremistas

Aos 25, Bruno Uvini deu o passe para o parceiro Kannemann, que finalizou para fora. Dois minutos depois, Grando salvou uma bola de Calleri na entrada da pequena área. Perto dos 15 minutos finais, o São Paulo começou a marcar mais presença no campo defensivo.

Pressão do São Paulo

Aos 45, Luciano errou a mira após receber passe de Marcos Paulo e mandou para fora. Com sete minutos a mais, dados por Wilton Pereira Sampaio. Nos minutos finais, o São Paulo pressionou o Tricolor para buscar o empate. Embalado pela torcida, o Grêmio conseguiu cortar o Tricolor e assegurar seus três pontos.

GRÊMIO 2 X 1 SÃO PAULO

Grêmio

Grando; Bruno Alves, Uvini e Kannemann; Fábio (João Pedro, 4min 2ºT), Villasanti (D Barbosa, 37min 2ºT), Carballo (Milla, 37min 2ºT), Bitello, Cristaldo (Galdino, 16 min 2ºT) e Reinaldo; Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo

Rafael, Raí Ramos, Arboleda, Beraldo, Alan Franco (David, 32min 2ºT) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson (Luciano, 20min 2ºT) e Michel Araújo (M.Paulo, 32min 2ºT); Wellington Rato e Calleri.

Técnico: Dorival Júnior