Educação lança cartilha para promover a saúde emocional no ambiente escolar

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional e do Núcleo de Apoio à Psicologia Escolar e Educacional, realizou na tarde desta terça-feira, 6, no auditório da instituição, em Rio Branco, o lançamento da cartilha Acolher e Sensibiliz(ação), que aborda as habilidades socioemocionais no ambiente escolar.

A iniciativa foi motivada por um levantamento sobre saúde mental no ambiente escolar que apontou um aumento nos casos de autolesão, crises de ansiedade, ideação suicida e violência interpessoal, entre outros agravos da saúde mental especialmente após a pandemia entre os estudantes.

O objetivo da cartilha é sensibilizar as equipes gestoras, assessores e técnicos da SEE sobre a importância de desenvolver habilidades socioemocionais, além de fortalecer as relações interpessoais e intrapessoais no processo de ensino e aprendizagem, bem como promover um clima organizacional saudável e a saúde mental no ambiente escolar.

A cartilha também servirá como um guia para os gestores escolares da rede estadual, oferecendo informações sobre os serviços de saúde mental e assistência social disponíveis para lidar com questões de sofrimento psíquico e vulnerabilidade social que emergem nas escolas, por parte dos alunos da rede estadual.

O evento de lançamento contou com a participação do procurador de justiça Dr. Francisco José Maia Guedes; do defensor público do Estado Eufrásio de Freitas Neto; da psicóloga Márcia Aurélia Pinto; do psicólogo da SEE Ocimar Mendes e da primeira-tenente bombeiro militar Misma Fernandes. O secretário adjunto de Ensino, Tião Flores, representou o titular da SEE, Aberson Carvalho.

Lídia Cavalcante, chefe do Departamento de Formação e Assistência Educacional, ressaltou “a importância da psicologia escolar e educacional não apenas em Rio Branco ou no estado, mas em todo o mundo”.

O procurador de justiça Dr. Francisco José Maia Guedes elogiou o projeto desenvolvido pela SEE.

“Esse projeto é fruto de uma conversa do secretário Aberson com a professora Lídia e o psicólogo Ocimar, e hoje vemos o resultado desse trabalho com o lançamento da cartilha, que servirá para amenizar esse grande problema que estamos enfrentando na comunidade escolar”, relatou Tião Flores.

Já Ocimar Mendes, ressaltou a importância do “trabalho em rede para garantir respostas adequadas ao sofrimento das crianças e daqueles que estão em situação de vulnerabilidade”.