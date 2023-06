Polícia captura dupla acusada de tentar cometer latrocínio em pousada de Xapuri

C.P. de M., de 44 anos, e B. O. S. 24 anos, ambos com diversas passagens pela polícia, foram presos nessa segunda-feira, 19, acusados de tentar cometer um latrocínio em uma pousada no município de Xapuri, interior do Acre.

O crime aconteceu na noite do último dia 18 de junho. A Polícia Civil conseguiu identificar os suspeitos em menos de 24 horas e recuperou o aparelho celular da vítima que havia sido roubado durante o crime.

No assalto, a vítima foi ferida a facadas e teve uma quantia em dinheiro e aparelho celular subtraídos. Logo após o delito, a vítima foi atendida no hospital e passa bem.

Os flagranteados foram conduzidos à Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri e após a lavratura do auto de prisão em flagrante a prisão foi comunicada às autoridades competentes, encontrando-se os presos à disposição da justiça.

Fonte: O Alto Acre