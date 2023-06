Duas pessoas ficam feridas em colisão entre motocicletas

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite dessa quarta-feira, 7 na estrada Jarbas Passarinho, situada no bairro das Placas, na capital acreana.

Informações repassadas ao Ecos da Notícia apontam que o acidente aconteceu quando Elizeu Silva de Oliveira, de 45 anos, trafegava no sentido bairro-centro e Kalil Araújo Fontenele, de 20 anos, que trafegava em sentido oposto, colidiram frontalmente.

Cm o impacto, os dois caíram no chão. Duas ambulâncias do SAMU socorreram as vítimas, que foram encaminhadas ao pronto- socorro de Rio Branco.

Elizeu Silva deu entrada no hospital com traumatismo craniano moderado, já que não lembra o que aconteceu, além de escoriações pelo corpo. Já Kalil Araújo deu entrada com escoriações leves, desorientação e um corte no lábio inferior.