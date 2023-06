Drone de assalto russo de baixo custo é uma das principais ameaças no campo de batalha

À medida que a invasão da Rússia se arrasta em seu 17º mês, as forças ucranianas dizem que Moscou está aumentando o uso de um perigoso drone de assalto de baixo custo capaz de destruir equipamentos que custam muitas vezes o seu valor.

O drone Lancet, um tubo angular cinza com dois pares de quatro asas, tem sido uma ameaça crescente nas linhas de frente da Ucrânia nos últimos meses, de acordo com soldados ucranianos.

Militares ucranianos de quatro equipes de artilharia diferentes apontaram Lancets como uma das principais ameaças que enfrentaram no campo de batalha em conversas com a Reuters.

Embora o dispositivo tenha sido apresentado pela primeira vez em 2021, vários soldados disseram que a frequência de seu uso aumentou nos últimos meses.

O Ministério da Defesa da Rússia tem incentivado um aumento na produção do Lancet como uma forma barata de atingir equipamentos ocidentais de alto valor fornecidos à Ucrânia para sua contraofensiva, disse Samuel Bendett, membro sênior adjunto do Center for a New American Security.

Os drones de assalto podem enviar cargas úteis para atingir seu alvo ou ser usados ​​como munições de uso único, onde são amarrados com explosivos e atingem o alvo.

O Lancet carrega uma carga explosiva relativamente pequena, variando de 1,5 a 5 kg.

Ao contrário de um projétil de artilharia ou um foguete, os drones Lancet são pilotados em tempo real por um piloto. Isso o distingue do drone Shahed-136 fabricado no Irã, que a Rússia também usou extensivamente para atingir alvos ucranianos, porque um Shahed voa para um destino pré-programado e não pode ser pilotado enquanto estiver no ar.

O mais novo modelo do Lancet, o Lancet 3, pode voar até 50 km, disse Bendett, tornando-o mais capaz de atingir alvos bem atrás das linhas ucranianas do que qualquer outra munição russa.

A capacidade do Lancet de perseguir seu alvo o torna uma ameaça para equipamentos de alto valor, como tanques, artilharia autopropulsada e sistemas de lançamento de foguetes.

Um dos veículos ucranianos em maior risco é o BM-21 Grad, um grande caminhão da era soviética que pode disparar uma barragem devastadora de até 40 foguetes em uma ampla área.

O uso crescente do Lancet reflete uma tendência mais ampla na guerra, com a Rússia e a Ucrânia aumentando o uso de sistemas baratos e descartáveis ​​à medida que a dispendiosa guerra em grande escala avança.

Uma fonte do gabinete presidencial da Ucrânia confirmou que o equipamento mostrado eram drones Lancet, mas isso não foi verificado de forma independente pela Reuters.