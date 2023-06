Empresário sofre tiro acidental com a própria arma ao descer do seu veículo

O empresário Francisco Alves Osório, de 63 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo acidental ocorrido na tarde desta segunda-feira, 12, em Rio Branco.

Ele sofreu um tiro com a própria arma no momento em que saía do carro em frente à sua empresa, localizada no bairro Estação Experimental.

Segundo informações da polícia, o empresário descia de seu Mustang quando a arma, que transportava na cintura, caiu no chão e disparou, atingindo uma de suas pernas.

A vítima foi atendida por uma equipe de suporte avançado do SAMU e levada ao Pronto Socorro, sem risco de morte.