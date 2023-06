Dois passageiros de ônibus são capturados; um com 12 quilos de droga e outro foragido por roubo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens na noite dessa segunda-feira, 19, enquanto os mesmos viajavam de ônibus para destinos diferentes. O primeiro foi preso em flagrante com drogas e contra o outro havia um mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Ambas as prisões aconteceram na Unidade Operacional de fiscalização (UOP01), em Rio Branco/AC.

Por volta das 22h45min, os PRFs ordenaram parada a um condutor de um ônibus. Dentre os passageiros, estava um homem de 46 anos de idade. Ao averiguar o conteúdo da mochila do indivíduo, foram localizados 12 tabletes contendo substância com característica de maconha. O passageiro confirmou que receberia certa quantia em dinheiro para levar a droga até Vitória, capital do Espírito Santo. Ele então recebeu voz de prisão e o entorpecente foi apreendido.

A segunda ocorrência foi por volta de 23h, quando outro ônibus foi parado para fiscalização. Dentre os viajantes estava um homem 29 anos de idade, que tinha como destino a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Ao realizar consultas nos sistemas disponíveis, foi localizada uma ordem judicial de prisão por roubo, expedida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Rio Branco, em desfavor do passageiro.

Diante das evidências, ambos os presos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, na capital acreana, para os procedimentos pertinentes.