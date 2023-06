Dois indivíduos são presos durante reunião de organização criminosa em Rodrigues Alves

Na última quinta-feira, 22, durante a Operação Guardiões da Fronteira, as forças de segurança Polícia Militar do Estado do Acre, através da Companhia de Policiamento Especializado do 6°BPM e a Polícia Civil, realizaram a prisão de dois indivíduos e apreenderam uma arma de fogo na zona rural do município de Rodrigues Alves.

Após identificar que uma reunião de membros da Organização Criminosa estava acontecendo na Comunidade São Gerônimo, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o local. Um dos membros conseguiu fugir, mas os demais foram interceptados pela equipe policial.

Com eles foram apreendidos uma arma de fogo artesanal do tipo escopeta Cal. 36 com diversas munições, R$2.584,75 em espécie, uma balança de precisão e um telefone celular. Diante do flagrante delito, e levando em consideração que a região tem sofrido com a movimentação de narcotraficantes, foi dado voz de prisão sendo a ocorrência apresentada na delegacia de Polícia Civil para prosseguimento nas diligências investigativas.

A ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil resultou em um prejuízo ao crime no valor de R$12.804,75.

Fonte: Juruá Online