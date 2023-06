Dez anos depois: veja como está a menina que virou meme com olhar desconfiado

Em 2013, o GIF de uma menininha sentada no banco traseiro do carro e com olhar meio desconfiado começou a bombar no Tumblr, uma rede social baseada em imagens. A fotografia engraçadinha ultrapassou fronteiras e virou uma espécie de meme internacional, repercutido por pessoas de todas as idades.

A imagem desse meme foi retirada de um vídeo em que a família anunciava às duas filhas, Lily e Chloe, uma viagem a um dos parques da Disney. Enquanto Lily, a mais velha, “enlouquece” de felicidade, a mais nova, Chloe, reage com olhar de desconfiança, parecendo não entender o que estava acontecendo. E foi exatamente a reação da caçula que viralizou e se mantém tão atual, mesmo dez anos depois.

O olhar da menina — que na época tinha 2 anos — ganhou fama no mundo inteiro, virou figurinha carimbada no WhatsApp e transformou-se em NFT (token não fungível), termo dado a um ativo digital, e o vídeo original que gerou a cena contabiliza mais de 21 milhões de visualizações.

Mas uma das principais perguntas que muitos se fazem é: “Como está a vida de Chloe Clem hoje?”.

A jovem completou 12 anos e mora em Nashville, cidade no estado americano do Tennessee. Ela virou influencer com mais de meio milhão de seguidores apenas no Instagram e é apaixonada por basquete, pelo time Golden State Warriors e por Stephen Curry, o principal jogador da equipe da Califórnia.

Chloe também se diz fã do Brasil e, volta e meia, dedica posts especiais aos fãs brasileiros, que, segundo ela, são os seus “maiores apoiadores desde o primeiro dia”.

Apesar de todo o sucesso ao longo da década, Katie Clem — mãe de Chloe e uma das responsáveis por cuidar dos perfis da filha — anunciou o afastamento da caçula das redes sociais.

“Eu quero que Chloe seja uma criança normal e não tenha a pressão de postar ou se preocupar com quantas curtidas e seguidores ela tem. Eu nunca fui uma mãe ‘de palco’ e nunca empurrei a fama para Chloe ou Lily. O meme de Chloe viverá na infâmia, e isso me deixa muito feliz! Mas vou dar a Chloe o descanso que ela merece”, escreveu Katie, em julho do ano passado. O tal descanso durou apenas oito meses.

E a irmã, como está? Aos 17 anos, Lily Clem tem menos seguidores do que a sua irmã (são 17 mil no Instagram), mas ainda assim é reconhecida por internautas como “a irmã mais velha de Chloe”, que também participa do vídeo que viralizou em 2013. Recentemente, Lily se formou na escola e publicou fotos de sua formatura.

Embora o sucesso tenha sido feito nas redes sociais, a família Clem se mantém discreta, com todos os perfis fechados, com exceção das duas irmãs, Chloe e Lily.



