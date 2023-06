Deyverson marca, Cuiabá vence o Goiás por 1 a 0 na Serrinha e se afasta do Z-4

No duelo entre Deyverson e Tadeu, melhor para o atacante do Cuiabá. Neste domingo, em jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá venceu o Goiás por 1 a 0, na Serrinha, e se afastou da zona de rebaixamento. Depois de ver o goleiro do Goiás fazer grandes defesas no primeiro tempo, Deyverson conseguiu superar Tadeu na etapa final e marcou o gol da vitória do Dourado. Foi a terceira vitória do Cuiabá no campeonato, a terceira fora de casa.