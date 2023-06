Deputado do PL é acusado de fala racista em podcast e deve enfrentar pedido de cassação

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi acusado de racismo por declarações dadas durante a gravação de um podcast e deve ter seu mandato alvo de um pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara.

Em trecho da entrevista ao podcast “3 Irmãos”, o parlamentar afirmou que “o Brasil está emburrecido” e que democracias não prosperam na África por conta da “capacidade cognitiva” da população.

“Não tem como [a democracia dar certo no Brasil]. Você pega e dá título de eleitor para um monte de gente emburrecida”, disse o parlamentar.

Em seguida, o apresentador Rodrigo Barbosa Arantes declarou: “Você sabia que tem macaco com o QI de 90?”

O deputado disse que “viu isso aí também”. “72 na África, o QI. Não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população”, respondeu o apresentador.

Gayer então argumenta que, na África, “quase todos os países são ditaduras”. “Democracia não prospera na África porque, para você ter uma democracia, você precisa ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado”, disse.

“Tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo [aplaude]. O Brasil está desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro [aplaude]: ‘picanha, cerveja’”, completou o deputado.

Deputada diz que vai pedir cassação

Após a viralização nas redes sociais do trecho do podcast, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) publicou no Twitter que vai entrar, nesta quarta-feira (28), com um pedido de cassação do mandato de Gayer no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

“A Câmara não pode ser espaço para racista! Deveria ser preso além de perder o mandato”, escreveu a pedetista.

Entraremos hoje com o pedido de cassação do Deputado Gustavo Gayer no Conselho de Ética da Câmara.

A câmara não pode ser espaço para racista! Deveria ser preso além de perder o mandato. pic.twitter.com/3D7xhDnvrS

— Duda Salabert (@DudaSalabert) June 28, 2023



Fala foi descontextualizada, alega Gayer

Na tarde desta quarta-feira (28), o deputado publicou um vídeo de sete minutos em suas redes sociais alegando que o trecho da entrevista viralizado descontextualizou sua fala, que, na verdade, falava da “desnutrição” na África.

“Gente, vocês devem ser muito racistas. Vocês veem racismo em tudo”, declarou Gayer.

“[Deputada] Duda, para você melhorar o seu QI, eu estava me referindo à questão de subnutrição na África. Um continente que tem um grave problema de subnutrição e isso afeta, sim, o QI”, afirmou em trecho do vídeo.

Citando Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, o deputado disse que o “QI dos países da ideologia que a senhora [Duda Salabert] apoia diminuiu em todos os casos da história, porque causa subnutrição e os ditadores fazem questão de manter a população com um QI abaixo, sem serem instruídas, para que se tornem prisioneiros adestrados”.

Gayer afirmou que vai processar a deputada Duda Salabert: “Você está me acusando de um crime. Nós vamos se ver na Justiça.”

Deputada do PSol e imprensa me acusa de racismo e entram pra fila dos que querem me prender e cassar o meu mandato. pic.twitter.com/fVOznpkXCe

— Gustavo Gayer (@GayerGus) June 28, 2023