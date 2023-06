Cruzeiro recebe o São Paulo, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Independência

O Cruzeiro recebe o São Paulo, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pelo sportv e pelo Premiere (para todo Brasil). O ge acompanha partida em tempo real – clique aqui para seguir, com vídeos exclusivos de lances e gols.

O Cruzeiro está há mais de um mês sem vencer na temporada. São sete partidas em sequência, sendo cinco no Brasileirão, com três derrotas e dois empates. A Raposa chegou a figurar no G-4, mas, hoje, ocupa o 12º lugar, com 14 pontos, a três do Goiás, primeiro time da zona de rebaixamento.



O São Paulo tenta embalar após vencer o Athletico-PR, na última quarta-feira. A equipe vinha de duas derrotas seguidas no torneio e agora pode se reafirmar fora de casa. O Tricolor começa a olhar para a briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O time entra na 12ª rodada em sexto lugar, com 18 pontos ganhos.



Onde assistir



Na TV: sportv e Premiere (para todo o Brasil)

Escalações prováveis

Cruzeiro – técnico: Pepa

O time terá mudanças em relação ao jogo contra o Fortaleza. O zagueiro Luciano Castán e o volante Wallisson estão suspensos, além de Nikão ficar fora por conta de contrato (pertence ao Tricolor). Reynaldo deve assumir a vaga na zaga da Raposa. No meio de campo, Matheus Jussa está cotado para começar entre os titulares, atuando ao lado de Neto Moura ou Filipe Machado.

Time provável: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo e Marlon; Matheus Jussa, Neto Moura (Machado) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto



Quem está fora: Luciano Castán e Wallisson (suspensos); Nikão (emprestado pelo São Paulo); Wesley Gasolina, Ramiro e Rafael Bilu (lesionados); e Richard (afastado)

Pendurados: Gilberto, Lucas Oliveira, Marlon, Neris, Richard, Wesley e William

São Paulo – técnico: Dorival Júnior

O treinador terá os retornos de Pablo Maia e Arboleda após serem baixas contra o Athletico-PR, na última quarta. Em contrapartida, Gabriel Neves é desfalque diante do Cruzeiro pelo acúmulo de cartões amarelo. Diego Costa, que saiu com dores na coxa direita no último jogo, é dúvida.

Time provável: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Luan (Alisson ou Méndez), Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Rodriguinho); Luciano e Calleri.



Quem está fora: Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (transição após cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Alexandre Pato (aprimora forma física após lesão) e Michel Araújo (lesão na panturrilha) e Gabriel Neves (suspenso).

Pendurados: Alan Franco, Calleri, Luciano, Rafinha, Raí Ramos, Rodrigo Nestor e Wellington Rato.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)



