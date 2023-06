Criminoso é perseguido e preso após atirar contra policiais

A Polícia Militar, por meio da Companhia Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), prendeu nesta quarta-feira, 28, um homem, apreendeu uma arma de fogo e recuperou uma motocicleta roubada no bairro Mascarenhas de Moraes, em Rio Branco.

A equipe fazia patrulhamento quando se deparou com populares que acabavam de ter seus pertences roubados por uma dupla em uma motocicleta. Com base nas informações, os policiais iniciaram buscas pelas proximidades e encontraram os suspeitos. Ao solicitar a parada do veículo, a ordem não foi respeitada, iniciando um acompanhamento pelas ruas.

Durante o trajeto, os envolvidos caíram da motocicleta e continuaram a pé, realizando disparos de arma de fogo contra os policiais. Na fuga, um dos suspeitos jogou a arma de fogo. Um dos homens foi capturado e o outro conseguiu fugir. A motocicleta possuía restrição de roubo.

Os policiais encaminharam o envolvido à delegacia juntamente com a arma de fogo e o veículo usados na ação para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.