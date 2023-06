CPMI do 8 de janeiro barra acesso a nomes de criminosos que depredaram prédios públicos

Na próxima terça-feira (13), a CPMI do dia 8 de janeiro, que investiga os atos criminosos em Brasília, irá analisar 285 requerimentos apresentados pelos parlamentares. A oposição apresentou um requerimento para ter acesso a todos os inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal dos criminosos que invadiram e depredaram os prédios públicos no dia 8 de janeiro. O objetivo é saber a identidade e informações de cada investigado.

O requerimento, de autoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), estava na pauta de votação da CPMI do dia 7 de junho, mas a sessão foi cancelada. Na pauta de votação para o dia 13, o requerimento não aparece na lista de 285 requerimentos que serão analisados pelo colegiado.

Houve críticas de parlamentares da oposição em relação à retirada de pauta do requerimento. Na última sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, no entanto, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), afirmou que pretende conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito que investiga a invasão e depredação dos prédios públicos, Alexandre de Moraes.

A visita pode ocorrer na próxima semana e o assunto será compartilhamento de informações de processos que correm sob sigilo no STF.

Na próxima reunião da CPMI devem ser aprovados requerimentos de convocação e convite à CPMI, como os dos ex-ministros general Braga Netto, Anderson Torres, Gonçalves Dias e o do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) o tenente-coronel Mauro Cid. A reunião será às 9h da manhã.