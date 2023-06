CPI dos Atos Golpistas: governistas miram celular de Cid para dar novo rumo à comissão

O governo tem maioria na comissão e aliados do Planalto pretendem usar a vantagem numérica para aprovar já na próxima semana requerimentos de solicitação de compartilhamento do conteúdo do celular de Mauro Cid.

Governistas também querem aprovar as convocações do próprio Mauro Cid e de outros dois aliados de Bolsonaro:



o ex-militar Ailton Barros, amigo pessoal do ex-presidente

e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça que guardou na sua casa uma minuta que tratava da intervenção no TSE para invalidar o resultado das eleições presidenciais





Outros nomes que devem ser incluídos nas convocações a serem aprovadas são os dos dois responsáveis pela tentativa de colocação de uma bomba em um caminhão próximo ao aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022.



Segundo o líder do governo no Congresso e integrante da CPI, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), a comissão precisa ajudar a reconstruir o passo a passo do governo passado, em especial depois da vitória de Lula em outubro, na tentativa de reverter o resultado das eleições.