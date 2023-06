Copa do Brasil: veja os times classificados às quartas de final e saiba quando será o sorteio

As classificações de São Paulo e Flamengo, nesta quinta-feira (1), definiram as oito vagas nas quartas de final da Copa do Brasil 2023.

Os times que seguem no mata-mata nacional são:

Palmeiras

Bahia

Grêmio

Athletico-PR

Corinthians

América-MG

São Paulo

Flamengo

Quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil deve ser realizado na próxima terça-feira (6), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em horário ainda a ser divulgado.

Não há vantagem de mando de campo, que também será sorteado durante o evento que define, ainda, o chaveamento do restante da competição.

Qual é a premiação para os classificados na Copa do Brasil?

Os times garantidos nas quartas de final do torneio vão receber a bagatela de R$ 4,3 milhões. Aqueles que passarem para a semifinal, ganham mais R$ 9 milhões. O campeão tem premiação de R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões.