Condutor perde controle e fica desacordado ao cair de moto

O motociclista Jorge Alves, de 53 anos, ficou alguns minutos desacordado após cair com seu veículo e bater a cabeça no asfalto. O acidente aconteceu na noite desse sábado (24), na rua Piauí, situada no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo informações, o condutor da motocicleta trafegava sentido centro-bairro quando perdeu o controle do veículo. A moto caiu e Jorge bateu a cabeça no asfalto, ficando desacordado.

Uma viatura do SAMU foi acionada para socorrer a vítima. Quando os socorristas chegaram ao local, Jorge já estava acordado. Por ficar um pouco desorientado, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio de Branco.