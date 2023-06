Condutor embriagado que matou mototaxista irá responder por crime de homicídio doloso

O motorista Josimar Santos da Silva, de 38 anos, que estava sob efeito de bebida alcóolica quando dirigia um automóvel em alta velocidade e atropelou e matou o mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos, vai responder na justiça por crime de homicídio doloso (quando há intenção de matar). O caso aconteceu na madrugada do último dia 7 de maio, no bairro da Floresta, em Rio Branco.

A decisão é da juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, que durante audiência no Fórum Criminal aceitou a denúncia de Ministério Público do Estado do Acre, o que fez com que Josimar passasse à condição de réu na ação.

Agora, a defesa do motorista tem 10 dias para responder a acusação, quando então deverá ocorrer a audiência de instrução e julgamento, quando o réu saberá se vai ou não ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Lucas Fernandes havia estacionado a motocicleta na frente de uma distribuidora na Estrada da Floresta e estava ao lado do veículo aguardando uma passageira, quando o automóvel dirigido por Josimar Santos o colheu em cheio. Devido à violência do choque, o mototaxista foi jogado à distância e teve morte instantânea. Segundo a polícia, o motorista que fugiu sem prestar assistência, e foi preso quando retornou ao local do acidente, estava visivelmente embriagado.