Condutor da Hilux colide contra motociclista no bosque, foge, mas acaba preso pela Polícia Militar

Mais um acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (15), no Bairro Bosque, em Rio Branco. O condutor de uma caminhonete Hilux de cor branca, estaria na rua João XXII e teria saído da distribuidora na contramão. Ele estaria discutindo com a esposa , quando colidiu com o motociclista identificado por Anderson da Silva Nascimento, de 24 anos, que trafegava no sentido oposto,

Com o impacto, o motociclista foi arrastado por cerca de 80 metros , o motorista da caminhonete não parou para prestar socorro a vítima e se evadiu do local pegando a rua João XXII que dá acesso ao um clube.

Segundo informações, a caminhonete não seria do condutor, que teria ido para um clube deixar a caminhonete e pegou outro carro e retornou ao local do acidente para saber como estava a vítima. Populares reconheceram ele e falaram para o policiamento de trânsito, onde fizeram uma perícia, e foi descoberto que José Wilson Gomes de Araújo, de 29 anos, foi o causador do acidente. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes.

Uma viatura do suporte avançado do SAMU esteve no local, que foi preciso intubar a vítima e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Rio Branco.

O motociclista Anderson foi entregue ao Setor de traumatologia do Pronto -Socorro onde deu entrada em estado grave, com várias fraturas expostas.