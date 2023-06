Concurso de quadrilhas encanta o público na 2° noite de Arraial Cultural na Gameleira

A segunda noite do Arraial Cultural encantou o público presente, nesta quarta-feira, 28, com a exibição das quadrilhas juninas que disputam o concurso estadual, no calçadão da Gameleira, em Rio Branco. As apresentações lembraram a luta dos arigós, as águas, o amor entre o sol e a lua, a festa de São João e a luta dos seringueiros.

Sob a organização da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), doze quadrilhas, oito de Rio Branco e quatro do interior, disputam o concurso que premiará as cinco melhores apresentações. Treme Terra, de Santa Rosa do Purus; Manguaça, de Manoel Urbano; e Assanhados na Roça e CL na Roça, de Rio Branco, abriram a primeira noite de disputa na festa promovida pelo governo do Acre.

“A pandemia, graças a Deus, passou e nós vemos as pessoas querendo se divertir com a família e abraçar os amigos. O Arraial Cultural é para a família, desde os mais novos até as pessoas de mais idade. Estamos todos envolvidos para fazer uma festa maravilhosa à nossa querida população”, declarou o diretor-presidente da FEM, Minoru Kinpara.

Os típicos casamentos juninos também foram encenados na Arena dos Folguedos. “Vir de Santa Rosa e participar pela primeira vez do concurso estadual é uma sensação maravilhosa”, disse a noiva Mirla Carvalho, noiva da Treme Terra.

De Manoel Urbano, 60 quadrilheiros vieram representar a Manguaça. “É um prazer fazer parte desta festa, realizando o sonho de muitos jovens. Só temos a agradecer ao governo e a todos os organizadores”, disse a noiva da Manguaça, Leide Daiane da Silva.

O estudante de Artes Cênicas Samuel Moura acompanhou de perto as apresentações. “É interessante ver a diversidade de faixas etárias, cor, classe e gêneros; gostei muito”, afirmou.

O Arraial Cultural contou ainda com a banda Arregaça-aê, nos intervalos das apresentações. O grupo Hélio Melo e os artistas Renato Morais e Ferdiney Rios e Banda realizaram shows no palco Saudade do Seringal.

Da equipe de jurados do concurso, participam Valdir França, Denise Oliveira, Ed Bastos, Aleandreson Mota e Jackeline Bezerra. As categorias analisadas são originalidade, figurino, harmonia e conjunto, casamento junino e coreografia.

A competição se estende por quinta-feira, 29, e sexta, 30.

Festa na roça

O evento ainda traz bingos, comidas típicas e apresentações artísticas com personagens pernas-de-pau.

No sábado, 1º, a programação é especial. O encerramento da 21ª edição do Arraial Cultural e o desfile das campeãs será realizada no domingo, 2.

Confira o restante da programação

QUINTA-FEIRA – DIA 29 DE JUNHO (CONCURSO DE QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO 18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ

SEXTA-FEIRA – DIA 30 DE JUNHO (CONCURSO DE QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO 18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ

SÁBADO – DIA 1º DE JULHO (APRESENTAÇÕES DIVERSAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO 18h às 23h PEGADA PRIME 19h às 22h PROGRAMAÇÕES CULTURAIS

DOMINGO – DIA 2 DE JULHO (DESTAQUE DAS QUADRILHAS)

HORÁRIO ARTISTA/ BANDA /ATRAÇÃO 18h às 23h BANDA ARREGAÇA-AÊ