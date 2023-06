Humaitá empata em 2 a 2 com Princesa do Solimões-AM

O Princesa do Solimões seguiu com um maior ímpeto ofensivo na etapa final. O Humaitá, quando chegava, ao menos assustava. Aos nove minutos, após cobrança de falta de Fernandinho, André Lima desviou de cabeça e a bola passou bem perto da trave esquerda. Logo no minuto seguinte, Jonas chegou a acertar o travessão do goleiro Tião após tentativa de cruzamento para área. O Humaitá conseguia levar mais perigo nas bolas paradas, mas não acertava o alvo. O Tubarão do Norte virou o placar aos 18 minutos. Após lançamento para área, a defesa do time acreano não conseguiu afastar e a bola sobrou para Max, que chutou tirando do goleiro. O Humaitá tentou reagir, mas ia parando na defensiva do Princesa. Aos 45 minutos, Vinicius quase marcou um golaço após chute forte da entrada da área. O goleiro Waldson, que entrou no lugar de Serjão no segundo tempo, fez linda defesa. Aos 48, o lateral-direito Jojo foi expulso depois de receber o segundo amarelo. Foi então que aos 51 minutos, Fernandinho conseguiu empatar o jogo. Após lançamento para área de Fernandinho, o próprio camisa 10 ficou com a sobra da bola na entrada da área e acertou um lindo chute no alto para deixar tudo igual.