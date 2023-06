Com pênalti perdido, Fortaleza é derrotado por Estudiantes de Mérida fora de casa

Com a derrota, o Fortaleza tem sua classificação para as Oitavas de Final adiada. O Leão continua na liderança do Grupo H, com 12 pontos ganhos, mas aguarda o resultado do jogo entre San Lorenzo, da Argentina, e Palestino, do Chile.

Em caso de vitória da equipe argentina ou empate, o Leão estará classificado para as Oitavas de Final.