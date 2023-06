Com passeio no primeiro tempo, Flamengo goleia Vasco por 4 a 1

Foi um passeio do Flamengo no primeiro tempo no Maracanã. O Vasco, com uma formação diferente, com três zagueiros, até começou melhor durante os primeiros 10 minutos. Depois o jogo foi todo rubro-negro. Aos 13, o time de Sampaioli saiu na frente com um belo gol de Pulgar. Dois minutos depois Gerson ampliou de cabeça.

O Vasco ainda ensaiou uma reação com chute na trave de Pedro Raul. Arrascaeta respondeu com um belo arremate de fora da área no travessão. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo fez dois gols, com Pedro e Ayrton Lucas, e levou o Vasco à lona.

Vasco diminui