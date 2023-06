Com Monumental lotado, River Plate vence Fluminense e segue vivo na Libertadores

Após o gol e as entradas de Pirani e Lelê, o Fluminense conseguiu ficar mais com a bola e tentou ir para cima do River Plate. Sem grandes chances no segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz levou perigo numa cabeçada de Cano, que Armani defendeu. No fim do jogo, Pirani errou saída de bola e Barco sofreu pênalti, derrubado por André. O meia cobrou e ampliou a vitória da equipe argentina.

Classificação

Com a vitória do River Plate, a equipe argentina vai a sete pontos e se mantém na luta por uma vaga nas oitavas de final. O Fluminense se mantém na liderança do grupo, com nove pontos, mas vê a distância para os argentinos e para o The Strongest encurtar.

Veja como está a situação do Grupo D da Libertadores.