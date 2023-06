Ufac abre processo seletivo com bolsa de R$ 700 para alunos

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou na última quarta-feira, 14, a abertura do processo seletivo para preencher seis vagas de bolsistas para o Programa de Educação Tutorial (PET) de Agronomia (Rio Branco), além de formar cadastro de reserva.

A iniciativa é realizada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e as bolsas serão no valor de R$ 700. Podem participar alunos cursando regularmente entre o 2º e o 8º período de Engenharia Agronômica.

Além disso, os candidatos devem ter disponibilidade para cumprir 20 horas semanais. As inscrições estão abertas até 30 de junho, pelo e-mail [email protected].

A seleção consiste em duas fases. A primeira será formado por prova de questões objetivas (inspirada no Enade), aplicada em 15 de julho, na sala ambiente do curso de Engenharia Agronômica, campus-sede. Já a segunda será por pontuação do currículo Lattes, conforme planilha.

O resultado do processo seletivo está previsto para 25 de julho. Para mais informações sobre o certame, leia o edital Prograd n.º 35/2023.

http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-ndeg-35-2023-2013-selecao-para-bolsista-do-grupo-pet-agronomia-rio-branco