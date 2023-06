Colisão entre carro e motocicleta deixa homem ferido no Centro de Rio Branco

Jander Renato de Oliveira, de 43 anos, trafegava em sua motocicleta modelo Suzuki, de cor preta, sentido centro-bairro, quando o condutor do carro Ford/ Pampa, que trafegava em sentido oposto, teria feito uma conversão para acessar a Travessa Júlio César e colidiu frontalmente com o motociclista.

A colisão aconteceu no bairro Cerâmica, em Rio Branco. Com o impacto, Jander foi arremessado a aproximadamente 7 metros e ficou caído no chão. Após a colisão, o condutor do carro, Francisco da Silva Lima, permaneceu no local até a chegada do socorro.

Uma ambulância do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima até o Pronto-Socorro de Rio Branco. Janden foi entregue ao setor de traumatologia para maiores avaliações, desorientado e sentindo muitas dores na perna e braço, além de múltiplas escoriações. Contudo seu estado de saúde era estável.

O policiamento de trânsito foi acionado e esteve no local colhendo mais informações.