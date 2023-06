Centrão pressiona, mas governo não está disposto a ceder o comando dos Correios

Apesar da pressão de partidos de Centro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem se mostrado disposto a mudar o comando dos Correios neste momento. Há uma insistência, em especial do União Brasil, para que a empresa pública mude de mãos e que esse novo nome seja indicado pela legenda.

Atualmente a presidência é comandada por Fabiano Silva, nome de confiança do PT e membro do Grupo Prerrogativas.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, o governo tenta não ceder ainda mais espaço para o União Brasil no Ministério das Comunicações. Isso porque os Correios são ligados à pasta, hoje sob o comando de Juscelino Filho, também da legenda.

Em abril o governo petista retirou a empresa do Programa Nacional de Desestatização. De acordo com interlocutores, o PT vem “tratando com carinho” os Correios para evitar qualquer possibilidade de corrupção durante o atual mandato de Lula.

Nos governos anteriores do partido, diversas denúncias de corrupção recaíram sob a empresa e o seu fundo de pensão, escândalo que iniciou o conhecido Mensalão.