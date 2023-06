Carnaval fora de época movimenta hotéis e pousadas em Brasiléia

O Carnavale, carnaval fora de época que, este ano, celebra os 113 anos de Brasiléia, está movimentando o setor hoteleiro da cidade. Os estabelecimentos estão com lotação máxima para as datas do evento, que acontece nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, e a lista de espera para hospedagem é longa.

O Carnavale é o evento mais esperado da região da fronteira do Acre com a Bolívia e atrai turistas de outros municípios do estado, além de visitantes bolivianos e peruanos. A festa conta com shows musicais, venda de comidas típicas, bebidas, e muita animação. No entanto, turistas que não fizeram reserva com ao menos 10 dias de antecedência em hotéis e pousadas da região estão tendo dificuldades para encontrar vagas.

Segundo Hélio Borgéa, dono de um hotel no centro da cidade, o evento é uma oportunidade para a economia se recuperar após constantes prejuízos causados nas cheias do rio Acre que atingem a região anualmente. “O carnaval não é uma bagunça, ele faz girar a economia também, nós quando fazemos o planejamento anual infelizmente já estimamos o prejuízo da cheia do Rio Acre e estimamos sempre compensar com o Carnavale”, disse.

Os 20 quartos de alto padrão do hotel de propriedade de Hélio já estão lotados desde o dia 20 de junho e a lista de espera é longa. Por isso, os funcionários estão ligando para confirmar as reservas já feitas. “Estamos praticamente dentro do evento, por isso e pelo conforto que oferecemos, nosso hotel é sempre é privilegiado. Só a banda do Jammil e Uma Noites – uma das atrações do Carnavale -, ocupou quase metade dos quartos”, afirmou Hélio.

Em outros locais da cidade, hotéis estão improvisando com colchões no chão e até com quartos mistos, onde homens e mulheres compartilham do espaço. No Hotel Vitória Régia, na rua Pref. Rolando Moreira, onde está instalado o palco do evento, não há vagas, mas as consultas por disponibilidade são constantes.

Segundo a organização do evento, são esperadas até 25 mil pessoas por noite, na praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, onde palco está sendo instalado. Nesta primeiro dia de evento, 30, a partir das 20h os shows ficam por conta de DJ Alessandro, Álamo Kario, Ferdiney Rios e Cléber Guidini.