Caminhão quase capota na BR-364 entre Feijó e Tarauacá

Na manhã desta quarta-feira, 1° de junho, uma carreta com carga tombou na contramão, no trecho entre Feijó e Tarauacá, no sentido de Cruzeiro do Sul. O veículo quase capota na lateral da rodovia federal.

Nas imagens feitas e enviadas ao ac24horas, é possível ver que um caminhão tenta puxar a carreta para retira la do local.

Não há informação sobre feridos e nem sobre a causa do acidente. Na estrada, com muitos buracos, não há marcas de frenagem. Este ano, alguns acidentes já foram registrados na 364, envolvendo ônibus e caminhões, causados pelos buracos e as tentativas dos motoristas em desvia los.