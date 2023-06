Câmara arrasta processos contra deputados que apoiaram atos golpistas em rede social

Já as representações de autoria do PSOL contra deputados do PL e do PP que apoiaram os atos golpistas, que culminaram nas depredações das sedes dos Três Poderes, sequer chegaram ao Conselho de Ética.

🔎 Para entender: uma representação para apurar suposta quebra de decoro de um parlamentar pode ser apresentada à Mesa por qualquer cidadão – neste caso, é necessário passar pela Corregedoria da Casa – ou por partidos políticos. Se o pedido for de autoria de um partido, cabe à Mesa despachar diretamente para o Conselho de Ética, que abrirá o processo.

Demora

“Ele [Lira] está sentado em cima das nossas [representações] desde 2 de fevereiro”, afirmou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

O presidente do Conselho, Leur Lomanto Junior (União-BA) disse que vai pedir uma reunião com Lira para esclarecer o assunto.