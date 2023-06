Caixa reconhece trabalho da Prefeitura de Rio Branco e entrega Selo Município + Azul

Um trabalho reconhecido. A Prefeitura de Rio Branco conquistou o Selo Município + Azul Caixa. O certificado independente foi entregue ao prefeito Tião Bocalom por representantes da Caixa Econômica Federal no Acre. Essa ação faz parte de um reconhecimento da instituição financeira aos municípios do país que se destacam nas áreas ambiental, social, governança e no setor climático.

Rio Branco é o único município do Acre, e um dos únicos da Região Norte, a receber o Selo. No Brasil, foram entregues a aproximadamente 70 prefeituras.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, isso demonstra a seriedade com que sua equipe tem trabalhado para dar resultados no município de Rio Branco.

“Nossa equipe tem trabalhado para fazer valer um dos princípios básicos da gestão pública que é a economicidade, além da transparência. Isso está nos rendendo esse prêmio.”

A Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) foi a responsável por ajudar nos indicadores estabelecidos pela Caixa. Todos os órgãos da administração direta e indireta participaram da análise que proporcionou um resultado favorável para essa conquista.

O secretário em exercício da Seplan, Valdenir Júnior, explicou que em algumas áreas a prefeitura conseguiu os indicadores no nível mais alto como, por exemplo, a parte de governança, o que envolve também a nota do crédito da prefeitura e também algumas outras ações muito importantes na área ambiental.

“A prefeitura já ultrapassou mais de 80% de implantação de iluminação de Led no município, garantindo energia limpa e compromissos ambiental e sustentável aos nossos munícipes”, disse Valdenir.

Além de qualificar e certificar o município, esse Selo garante à gestão descontos em taxas de juros de financiamentos em possíveis operações que a prefeitura possa realizar no futuro, junto a instituição financeira.

“Para nós é um grande orgulho entregar esse Selo para a Prefeitura de Rio Branco, uma vez que ela se torna uma das seletas prefeituras do Brasil qualificada na questão socioambiental e na questão de governança dos processos. Isso pra nós, enquanto gestores de recursos do Governo federal e de repasses de políticas públicas, é algo muito importante: ter uma prefeitura qualificada e certificada com esse padrão de qualidade”, frisou o superintendente de Rede da CEF, Thiago Araújo.