Mulher sofre fratura na perna ao cair com moto em buraco na estrada da Transacreana

A motociclista Thaynara Silva da Silveira, de 30 anos, trafegava na altura do km 08 da estrada Transacreana na noite desse sábado (24) quando caiu em um buraco e quebrou uma das pernas.

Segundo informações, ela teria ido buscar uma amiga no km 25 e quando estava retornando caiu no buraco. A condutora e a garupa caíram.

A região, de acordo com populares, é escura e com pouca visibilidade, Os muitos buracos na estrada ocasionam vários acidentes.

Uma viatura do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas e as encaminharam para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio de Branco.

Thaynara foi entregue ao setor de trauma para maiores avaliações com fratura exposta no membro inferior esquerdo, mas em situação estável.