Britney Spears surpreende fãs pelas redes sociais, ao anunciar o término de sua carreira

A cantora Britney Spears surpreendeu os fãs ao anunciar o término de sua carreira musical em uma publicação no Instagram.

A cantora, de 41 anos, também aproveitou o momento para refletir sobre a dura fase em que esteve sob a tutela de seu pai, Jamie Spears, o que, segundo ela, seria como “perder a própria voz”.

No vídeo, compartilhado na noite desta terça-feira (6), com mais de 42 milhões de seguidores, a artista apareceu dançando o hit “Get Naked (I Got a Plan)”.

Ela comentou sobre as polêmicas que lhe assombraram ao longo dos anos. “Eu acredito que todas as regras e não ter voz por 13 anos no que eu queria, deu a muita gente um passeio emocionante!”, complementou.

No fim, a diva do pop acrescentou. “Não é à toa que desisti do negócio da música… Só dizendo. Mas, estou indo para Londres na próxima semana para fazer compras, então as coisas não estão muito ruins!”, encerrou no post que foi removido de seu perfil nesta quarta-feira (7).

Mais reflexões

Em uma nova publicação cheia de nostalgia, a “Princesinha do Pop”, como ficou conhecida, também relembrou as noites em que se apresentou em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Na publicação, ela fez questão de trazer um vídeo em que aparece dançando com Mike, um de seus antigos bailarinos, e confessou que, na época, não tinha permissão para sair e se divertir ao lado deles.

“É claro que eu nunca tinha permissão para beber com a minha equipe, então eu nunca saia. As pessoas não vão acreditar, mas em quatro anos, eu sai apenas três vezes!”, iniciou.

“A única coisa que eu me lembro das minhas turnê sob a tutela era de que eu tinha que me sentir sexy e dançar a noite inteira em todas as cidades”, recordou.

Mais de uma década sob a tutela do pai

Após ser internada duas vezes pelo envolvimento com drogas ilícitas e bebidas alcóolicas, a diva do pop foi colocada sob a tutela do pai em 2008. Ao longo de 13 anos, a cantora viu a sua vida pessoal, bem como a própria carreira, sendo administrada por ele.

Em novembro de 2021, a medida chegou ao fim depois de uma longa batalha judicial que movimentou não apenas as redes sociais, mas os fãs da artista, com o protesto #FreeBritney.