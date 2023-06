Brasil x Guiné : onde assistir ao vivo, horário e escalação

A pauta da semana foi o novo técnico da Seleção o assunto mais relevante é o combate ao racismo, mas tem um jogo no meio de tudo isso, e o Brasil busca a primeira vitória após a Copa do Catar neste sábado, diante de Guiné, 79ª no ranking da Fifa. A partida acontece às 16h30 (de Brasília), em Barcelona, na Espanha, no estádio Cornellà-El Prat.

O jogo terá transmissão da TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores. No Sportv, Milton Leite será o narrador, com Grafite e Paulo César Vasconcellos nos comentários. O ge acompanha em tempo real, com vídeos neste link!

Ainda sem um substituto definido para Tite, o Brasil volta a ser comandado pelo interino Ramon Menezes, que oficialmente é o técnico da Sub-20, campeã sul-americana e eliminada nas quartas de final do Mundial da categoria recentemente. O treinador já tinha assumido a função temporariamente na data Fifa de março, quando a Seleção perdeu para o Marrocos, em Tânger, por 2 a 1.



Para a partida, foram cinco treinamentos em Barcelona, e a tendência é que Ramon escale a equipe com nove remanescentes do última Copa do Mundo. Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joelinton, do Newcastle, são as caras novas e treinaram entre os titulares nas atividades de quinta e sexta-feira.

De volta após não ser chamado em março, Alisson trabalhou durante a semana entre os titulares, mas machucou o quinto dedo da mão esquerda no último treinamento e não tem condições de ir a campo. Com isso, o palmeirense Weverton irá substituí-lo, uma vez que Ederson, campeão de tudo pelo Manchester City na temporada, só fez atividades isoladas desde que chegou à Espanha.

Escalação do Brasil Assim, a Seleção irá a campo com: Weverton, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.



Já Guiné tem apenas uma dúvida na defesa em relação ao time que perdeu para o Egito, na última quarta-feira, em casa, pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações. A expectativa é de que o treinador Kaba Diawara monte o time com Kone, Conte, Sow, Diakhaby (Mokhtar) e Sylla; Diawara e Moriba; Guilavogui, Keita e Kamano; Guirassy.

O Brasil ainda tem pela frente Senegal nesta data Fifa, na próxima terça, no estádio José Alvalade, em Lisboa. A previsão é de que a delegação deixe a Espanha rumo a Portugal no domingo.

Horário e onde assistir a Brasil x Guiné

Data e local: 16/06, sábado, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat, Barcelona, Espanha

Transmissão: TV Globo, Sportv e em tempo real no ge

Arbitragem

Árbitro: Andris Treimanis (Letônia)

Auxiliar 1: Haralds Gudermanis (Letônia)

Auxiliar 2: Aleksejs Spasjonnikovs (Letônia)

Quarto árbitro: Albert Avalos (Espanha)

VAR: Víctor Garcia (Espanha)



Fonte: ge