Brasil leva virada de Senegal no amistoso antes das Eliminatórias

O Brasil começou bem e abriu o placar logo aos 10 minutos com gol de Lucas Paquetá, de cabeça, após cruzamento de Vini Jr. Principal arma brasileira no início da partida, o atacante do Real Madrid chegou a sofrer um pênalti, que acabou anulado por conta de impedimento. Senegal empatou com Diallo ainda antes do intervalo, aproveitando rebatida dentro da área.

No segundo tempo, os senegaleses conseguiram virar e ampliar vantagem rapidamente. Marquinhos marcou contra aos seis, e Mané, num lindo chute no ângulo, fez outro aos nove. O próprio Marquinhos descontou logo depois, mas o Brasil teve dificuldades na criação. Raphael Veiga, Rony e Pedro, que saíram do banco, pouco conseguiram fazer. No último lance da partida, Nicolas Jackson sofreu pênalti de Ederson, e Mané converteu para decretar o resultado.

Atuações

Vini Jr e Paquetá se salvam em um Brasil desorganizado na maior parte do tempo. Clique aqui e veja todas as notas!



Feito para se orgulhar

Das 88 seleções que já enfrentaram o Brasil ao longo da história, apenas duas não foram derrotadas. E Senegal é uma delas, ao lado da Noruega. O outro encontro havia acontecido em 2019, com empate por 1 a 1 em amistoso em Singapura.