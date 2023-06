Botafogo empata em casa e vai jogar playoof contra o Patronato

No outro jogo do grupo, em Quito, a LDU venceu o César Vallejo por 3 a 0 e ficou com a liderança do grupo, com 12 pontos. avançando direto para a próxima fase. Os gols do time equatoriano foram marcados por Jhojan Julio, Alvaro e Alzugaray. O Botafogo ficou na segunda colocação, com 10, e irá disputar o playoff contra o Patronato, da Argentina. Magallanes e César Vallejo estão eliminados.

Despedida de Joel Carli

A partida também representou a despedida de Carli dos gramados. O zagueiro entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo, no lugar de Adryelson, e foi ovacionado pela torcida.

– Estou aposentando no clube que amo. Estou em paz com a carreira que fiz, me entreguei ao máximo. Escolho o momento quando retornei para devolver o Botafogo à Série A – disse Carli em entrevista após o jogo.





Protesto contra Luís Castro

O treinador Luís Castro foi alvo dos protestos antes da partida, quando teve o nome vaiado pelos torcedores, e foi xingado após o fim do jogo. Notas de R$ 1 com o rosto do técnico também foram distribuídas.

Luís Castro está de saída do Botafogo. O português aceitou proposta milionária do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela, e deixa o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro.



Fonte: ge