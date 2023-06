Bolsonaro sofre bloqueio judicial de R$ 317 mil por não ter usado máscara na pandemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu nesta quarta-feira (14) mais um bloqueio judicial devido a três multas aplicadas pelo governo de São Paulo, durante a gestão do ex-governador João Doria. À CNN, o ex-presidente mostrou o registro da restrição no valor de R$ 317.047,52.

Em função da multa, valores que estavam na conta ou que serão depositados serão retidos em função do bloqueio judicial, que já é segundo aplicado ao ex-presidente.

Nesta terça-feira (13), a justiça de São Paulo determinou um outro bloqueio, no valor de R$ 87 mil, por Bolsonaro ter circulado sem máscara no município do Vale do Ribeira, região sul do estado, em dezembro de 2021.

Em um evento na sede do Partido Liberal nesta quarta, em Brasília, Jair Bolsonaro falou da medida judicial.

“Por enquanto tenho fundo, daqui a pouco não vou ter mais. Vou ver se o Valdemar me paga por fora para não ter o salário retido aí. A gente não vai se desesperar por causa disso. Sabemos quem está do lado certo e quem quer o futuro do seu País.”

O uso de máscaras de proteção facial, como medida de prevenção contra a Covid-19, se tornou obrigatório no estado de São Paulo em maio de 2020, a partir de decreto do ex-governador João Doria. O decreto levava em conta espaços fechados e abertos ao público, como ruas.

De acordo com o governo do estado, os valores de multa indicados na legislação à época foram embasados no Código Sanitário. Em resolução complementar ao decreto, foram fixadas multas nos valores de R$ 524,59 para pessoas físicas e de R$ 5.025,02 para estabelecimentos.