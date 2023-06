Bolsonaro diz que negou pedido de  Zelensky para participar de embargo à Rússia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu detalhes, nesta quinta-feira (30), de uma conversa telefônica que teve com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em julho do ano passado.

Ele afirma que se justificou para negar a entrada do Brasil no embargo promovido pelo Ocidente contra a Rússia por causa da guerra.

Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta sexta-feira (30), Bolsonaro disse que, cobrado por sanções contra os russos, questionou Zelensky sobre como ficaria a questão dos fertilizantes – insumo agrícola que o Brasil importa da Rússia.

“Vai faltar comida para nós e para o mundo. Se hoje eu aderir ao boicote e resolver [a guerra], tudo bem. Vai resolver? Não vai resolver. Lamento a situação. Eu não posso, em uma guerra longe do Brasil, trazer fome, desgraça para o povo brasileiro”, afirmou.

Apesar da ligação entre Bolsonaro e Zelensky ter sido divulgada em julho do ano passado, o então presidente brasileiro não deu detalhes da conversa, dizendo que o conteúdo não poderia vazar: “É segredo de Estado.”

No entanto, após o encontro virtual, o líder ucraniano foi às redes sociais e fez um curto comunicado sobre o diálogo.

“Eu o informei sobre a situação no front. Discutimos a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para evitar uma crise alimentar global provocada pela Rússia”, publicou Zelensky no Twitter.

Had a conversation with President of Brazil @jairbolsonaro. Informed about the situation on the front. Discussed the importance of resuming 🇺🇦 grain exports to prevent a global food crisis provoked by Russia. I call on all partners to join the sanctions against the aggressor.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2022