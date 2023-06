Bocalom anuncia a perfuração de dois poços de 1.200 metros para alcançar aquífero

Durante uma reunião com secretários e o diretor presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, Enoque Pereira, o prefeito Tião Bocalom anunciou a perfuração de dois poços de 1200 metros de profundidade estimada para o fim do ano. A medida é vista como a principal alternativa para os problemas de captação da água do rio Acre.

Segundo Bocalom, ao longo do tempo, prefeituras e governo do estado já gastaram bilhões de reais em consertos e reformas em estações de captações, mas os investimentos não têm resultado em melhoras definitivas. Por isso, a Prefeitura de Rio Branco deve investir cerca de R$ 2 milhões em perfurações de poços, com a expectativa de alcançar o aquífero de Alter do Chão. A Companhia de Recursos Minerais – CRM, estima que em Rio Branco, Alter do Chão deve ser encontrada a 1000 metros de profundidade.

“É o maior aquífero do mundo, começa no Pará e chega até a Bolívia, passando por Rio Branco. Pelos cálculos da CRM, devemos encontrar essa água a mil metros. Estou autorizando perfurar 1200 para não ter erro, mas pode ser que durante a perfuração encontremos um aquífero mais raso, que resolva o nosso problema. Só dá para saber perfurando e isso nunca foi feito. Vamos fazer isso tudo com recurso próprio”, afirmou o prefeito Tião Bocalom.

As perfurações serão feitas no bairro Comara (2° distrito) e no bairro Placas. A obra será licitada e terá apoio técnico da Universidade Federal do Acre e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para os estudos e análises de solo.

Em caso de sucesso, os poços devem ajudar a solucionar o problema do abastecimento da água na capital. Nos períodos de cheia do Rio Acre, balseiros atingem as bombas de captação, já na estiagem, a capacidade de captação é dificultada pelo baixo nível do rio.