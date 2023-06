Banco Central deve “abrir a porta” para queda dos juros em agosto, avalia economista

O Banco Central (BC) deve manter a taxa Selic inalterada, ainda em 13,75% ao ano, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que acontece nesta semana, entre os dias 20 e 21.

No entanto, o BC vai “abrir a porta para a queda na taxa de juros em agosto ou setembro.” A avaliação é do economista-chefe do C6Bank Felipe Salles, em entrevista à CNN Rádio.

“De dois meses para cá, o quadro inflacionário melhorou, a inflação caiu, o dólar está mais perto de R$ 4,80 do que de R$ 5”, destacou, ao explicar os motivos para acreditar na redução dos juros.

O economista ainda reforçou que as previsões do mercado sobre a inflação também estão melhorando.

Salles considera que é “importante que a taxa de juros caia”, mas que isso deve acontecer “de forma consistente”, sem gerar desequilíbrios e inflação à frente.

“Por esse motivo a queda não pode ser forçada ou precipitada”, completou.

Depois da reunião desta semana, o Copom se encontrará nos dias 1 e 2 de agosto.