Barco que levava mercadoria para Boca do Acre afunda na região do Antimary

Um barco que saiu do município de Porto Acre nessa quarta-feira, 7, carregado de mercadoria com destino aos comerciantes de Boca do Acre, afundou na região do Antimary.

A embarcação que tinha o nome Ana Cristina levava mercadoria a vários comerciantes de Boca do Acre devido ao bloqueio da BR-364 por parte do manifesto de indígenas da região.

Como a estrada foi liberada pela BR-317 apenas por 1 hora, os comerciantes estão usando transporte alternativo fluvial.

Segundo informações, quando o barco havia alcançado a região do Antimary, bateu em um tronco e furou, fazendo com que a embarcação inclinasse para o lado. Em seguida, afundou com toda a mercadoria.

Alguns ribeirinhos ainda tentaram salvar alguns produtos, porém a maior parte afundou junto com o barco. O prejuízo ainda não foi calculado, mas a somatória do barco, motor e produtos pode ultrapassar algumas centenas de reais.