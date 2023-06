Bandidos roubam carro após tentarem sequestrar motorista

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) tentam identificar integrantes de um grupo armado que seriam os responsáveis por uma série de assaltos em vários bairros da capital acreana.

O último deles aconteceu na noite da última quarta-feira (31), quando tentaram sequestrar um motorista de aplicativo, que se recusou a entrar no bagageiro do próprio carro e brigou com os assaltantes que fugiram levando o automóvel.

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e conseguiu localizar o carro roubado que era monitorado.

O motorista informou que pegou um passageiro para deixá-lo em certa parte do Ramal Bom Jesus, região da Vila Acre. No local indicado, ao estacionar o automóvel, foi surpreendido com a chegada de mais três homens que estavam de bicicleta e o passageiro anunciou o assalto.

Ao ser arrastado para fora do veículo, ia ser colocado no bagageiro, quando se recusou e reagiu travando uma luta corporal com os assaltantes e conseguiu sair correndo, enquanto gritava por ajuda. Assustados, os bandidos saíram no veículo em alta velocidade rumo à Rodovia AC-40. Ao chegar numa residência e obter ajuda, o motorista manteve contato com a polícia e comunicou o ocorrido.

O veículo é monitorado e o GPS indicava que estaria transitando na região do bairro Benfica, cerca de 10 quilômetros do local do assalto. Uma guarnição do 2º BPM se deslocou ao local indicado onde encontrou o automóvel estacionado numa das ruas. Imagens de uma câmera de monitoramento instalada na área poderão ajudar a polícia a identificar os autores do assalto com tentativa de sequestro.