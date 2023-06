Bandidos invadem chácara, sequestram fazendeiro e funcionário e roubam carro

Três bandidos armados invadiram a Chácara Aliança, localizada na estrada Irineu Serra, em Rio Branco, na tarde desta quinta-feira, 8, e sequestraram um fazendeiro de 63 anos, um funcionário e roubaram uma caminhonete.

De acordo com informações da polícia, uma pessoa passava na frente da chácara quando suspeitou da movimentação e presença de pessoas desconhecidas no local.

Imediatamente, essa pessoa ligou para o COPOM da Polícia Militar informando o ocorrido.

Enquanto as equipes se deslocavam para o endereço informado, os criminosos saíram levando as vítimas e a caminhonete.

A informação do sequestro e roubo em andamento foi comunicada via rede rádio da polícia militar e quando os criminosos circulavam na região do Segundo Distrito de Rio Branco, foram avistados pelas guarnições daquela regional que fecharam o cerco e conseguiram prender o trio e libertar os sequestrados.

Foram presos em flagrante Fábio Douglas Vieira Gomes, de 18 anos, Gabriel da Silva Assunção, de 22 anos e Lucas Vale da Silva, de 20 anos.

Com o trio, a polícia apreendeu um par de algemas, fios, cordas usadas para amarrar as vítimas e uma escopeta. Todos foram encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA.