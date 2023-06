Bandidos invadem casa e executam monitorado no bairro Cidade do Povo

O detento monitorado por tornozeleira Valtemir Lima da Silva, de 33 anos, foi alvejado e morto a tiros na noite deste domingo, 25, após ter a casa invadida no bairro Cidade do Povo. Segundo informações, os homens armados seriam integrantes de uma organização criminosa e invadiram o quintal de Valtemir e efetuaram vários tiros com a intenção de executá-lo.

A vítima foi atingida com dois tiros, sendo um na perna direita e outro nas costas que saiu no abdômen perfurando as vísceras. O ataque ocorreu na quadra 21 F.

Mesmo ferido, Valtemir conseguiu correr e se abrigou na área de uma casa na quadra 22, onde os moradores do local acionaram a Polícia e o Samu.

Gravemente ferido, Lima foi encaminhado por uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).