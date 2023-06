Bahia vence por 1 a 0 e tira invencibilidade do Palmeiras

Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, na Fonte Nova, o Bahia contou com boa atuação do goleiro Marcos Felipe e um gol de Thaciano nos acréscimos do segundo tempo para vencer o Palmeiras por 1 a 0. O resultado encerrou uma sequência negativa dos baianos no torneio, que estavam sem vencer havia seis rodadas, e impôs ao time de Abel Ferreira, ainda na vice-liderança, a primeira derrota na competição nacional.

Como fica?

O Bahia agora soma 12 pontos e ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras continua na vice-liderança com 22 pontos, mas Botafogo (líder) e Flamengo (terceiro colocado) entram em campo nesta quinta-feira.



Primeiro tempo

Em casa, o Bahia buscou posicionar a equipe no campo de ataque nos primeiros minutos do jogo, mas não conseguiu traduzir a pressão inicial em chances de gol. A partir dos 20 minutos, porém, o Palmeiras dominou as principais ações da primeira etapa e criou boas oportunidades com Zé Rafael, depois de jogada individual, e Artur, em contra-ataque desperdiçado. Aos 32, Artur cruzou na grande área para Endrick, que dividiu com a marcação e não conseguiu completar para o gol. Nos acréscimos, Artur chutou rasteiro, e Marcos Felipe defendeu em cima da linha. O lance gerou reclamação dos palmeirenses, que pediram gol, mas o árbitro manteve a decisão de campo.

Segundo tempo

O Palmeiras manteve a postura no segundo tempo, mas também continuou desperdiçando oportunidades importantes. Aos 11, Dudu apareceu em boa posição na grande área, e a finalização foi defendida pelo goleiro Marcos Felipe. O Bahia teve chance de abrir o placar aos 24 minutos após um contra-ataque com cinco jogadores do Tricolor contra três defensores do Verdão, mas o chute de Kayky foi desviado. Nos acréscimos, porém, Thaciano decidiu o jogo aproveitando rebote de Marcelo Lomba.

35 anos depois

O Bahia não vencia o Palmeiras como mandante havia 35 anos, desde outubro de 1988. A sequência até então de 16 jogos foi interrompida em vitória com o placar de 1 a 0 desta quarta-feira. Considerando todos os jogos contra o Verdão, o Tricolor não vencia os palmeirenses desde julho de 2012.

Agenda

Na próxima rodada, o Bahia vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no sábado, às 18h30, no Maracanã. No domingo, às 16h, o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque.



