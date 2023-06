Aviões de guerra sobrevoam a Alemanha em um dos maiores exercícios aéreos da aliança

Enquanto os estágios iniciais da contraofensiva da Ucrânia contra os invasores russos se desenrolam no campo de batalha, centenas de aviões de guerra de alguns dos maiores apoiadores de Kiev estão nos céus da Alemanha: a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) realiza um de seus maiores jogos de guerra aérea de todos os tempos.

O “Air Defender 2023” está reunindo 250 aviões de guerra – incluindo 190 caças a jato – e 10.000 soldados em exercícios projetados para aumentar a preparação e capacidade da aliança “para se proteger contra aeronaves, drones e ataques de mísseis em cidades e infraestrutura crítica”, de acordo com comunicado da Otan para a imprensa.

Embora os exercícios liderados pelos alemães estejam em andamento há vários anos, o momento em que Moscou desencadeia ataques aéreos punitivos às cidades ucranianas como parte da invasão de seu vizinho, agora há 16 meses, envia uma mensagem oportuna, especialmente ao presidente russo, Vladimir Putin.

Desde que a invasão da Rússia começou em fevereiro de 2022, a Otan teme que a destruição que Moscou causou nas cidades da Ucrânia possa se espalhar além das fronteiras do país.

O apoio militar dos membros da Otan à Ucrânia, incluindo tanques, veículos blindados e outras armas usadas na atual ofensiva de Kiev, tem consistentemente produzido ameaças de retaliação da Rússia.

Os membros da aliança estão fazendo planos para fornecer à Ucrânia caças F-16 da mesma variedade que estão participando dos jogos de guerra atuais.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi formada após a Segunda Guerra Mundial para defender as nações ocidentais da União Soviética e a aliança contém uma cláusula de defesa mútua em que um ataque a qualquer membro é considerado um ataque a todos.

As nações da Otan dizem que a invasão da Ucrânia por Moscou tornou essa cláusula de defesa ainda mais vital.

“O Air Defender é necessário porque vivemos em um mundo mais perigoso. Ao enfrentarmos a maior crise de segurança em uma geração, estamos unidos para manter nossos países e nosso povo seguros”, disse a porta-voz da Otan, Oana Lungescu, em comunicado.

“Eu ficaria muito surpreso se algum líder mundial não estivesse percebendo o que isso mostra em termos de espírito da aliança, o que significa a força desta aliança, e isso inclui o Sr. Putin”, disse a Embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha, Amy Gutmann, antes dos exercícios começarem.

“O território da Otan é a linha vermelha e estamos dispostos a defender cada centímetro dela”, disse o tenente-general Ingo Gerhartz, chefe das forças aéreas da Alemanha, a Nic Robertson, da CNN.

“Mistura” de armas

O território da Otan inclui cinco membros que participam dos exercícios que fazem fronteira com a Rússia – Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Dois deles – Estônia e Letônia – sediarão alguns dos exercícios.

Outros participantes membros da Otan são Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, França, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Polônia, Romênia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, além de candidatos à organização, como Suécia e Japão, que vem ampliando seus laços com a aliança.

Aviões de combate incluem jatos furtivos F-35 e F-15 dos EUA; F-16 dos EUA, Turquia e Grécia; Eurofighters da Espanha e do Reino Unido; Tornados Alemães; F/A-18 americanos e finlandeses; Gripen Húngaro; bem como jatos de ataque ao solo A-10 dos EUA.

É uma grande variedade de participantes e aeronaves que podem apresentar dificuldades de coordenação em qualquer conflito real. Mas os analistas dizem que é isso que torna o Air Defender tão importante.

Ele “captura com precisão a miscelânea de sistemas de armas projetados por diferentes nações que teriam que operar juntos como parte de uma campanha de defesa aérea”, disse Brynn Tannehill, analista do think tank RAND Corp. e ex-piloto da Marinha dos EUA.

Os aviadores envolvidos também observaram a importância da prática.

“Treinamento como este é importante porque no próximo conflito em que podemos ser chamados para defender a Otan, não haverá uma rodada de prática”, disse o major Adam Casey, um piloto de A-10 dos EUA.

Tannehill disse que os planejadores de exercícios conseguiram incorporar cenários em tempo real do conflito na Ucrânia ao treinamento.

“Isso reflete alguns dos problemas táticos vistos na Ucrânia, como interceptação de mísseis e apoio aéreo tático de tropas”, disse ela.

Peter Layton, membro do Griffith Asia Institute e ex-oficial da Força Aérea Real Australiana, disse que o Air Defender 2023 deve dar aos planejadores militares russos muito o que pensar.

“A escala do exercício e a complexidade do treinamento estão muito além das capacidades que a força aérea russa demonstrou na Ucrânia. O exercício é uma evidência de capacidades de poder aéreo muito sofisticadas que os russos não parecem capazes de igualar”, disse ele.

No geral, os EUA têm o maior contingente de aviões envolvidos no Air Defender 2023 – 100 aeronaves de 42 estados diferentes – com a maioria deles provenientes de unidades da Guarda Aérea Nacional.

Os analistas dizem que usar a Guarda Aérea Nacional, em vez de aviões regulares da Força Aérea, permite que os planejadores tenham mais certeza de que os exercícios sairão conforme o esperado.

As unidades da Guarda Aérea Nacional “podem ser comprometidas a longo prazo razoavelmente confiantes de que não serão desviadas para uma operação de contingência no último minuto”, disse Layton.

“Se você tem unidades da ativa participando, isso significa que elas não estão fazendo seu trabalho normal”, disse Tannehill.

O exercício de duas semanas da Otan termina em 23 de junho.